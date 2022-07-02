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Дилеры объяснили временную невозможность серого импорта автомобилей в Россию

В РОАД объяснили, что параллельный импорт авто в РФ временно невозможен из-за бюрократии

Фото: Robert Michael/ Globallookpress.com

Российские дилеры объяснили, почему серый импорт автомобилей в Россию временно невозможен. Как отметили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), это происходит из-за ряда бюрократических процедур, передает ТАСС.

«Это и таможня, и сертификация, и вопросы гарантийного обслуживания. Да даже вопрос оформления электронных паспортов остается открытым. Все эти факторы позволяют говорить о небольшом объеме параллельного импорта, который не покроет существующий дефицит», — указали в РОАД.

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В Ассоциации добавили, что мировой рынок испытывает дефицит автомобилей, поэтому после решения бюрократических вопросов параллельного импорта не стоит ожидать потока машин в Россию.

В дилерском центре «Рольф» пояснили, что серый импорт юридическими лицами невозможен из-за необходимости предъявлять на таможне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а использовать документ для этих целей можно только с согласия производителя.

Использовать оформленные ранее в России ОТТС также нельзя, поскольку они распространяются на конкретные модификации авто, а серый импорт предполагает ввоз машин, предназначенных для других рынков.

Для решения этого вопроса на каждый новый автомобиль будет оформляться свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), однако необходимо разрешить оформление организациями. Пока эта опция доступна только физическим лицам при ввозе машин из-за границы для личного пользования или подержанных транспортных средств.

Ранее стало известно, что маркетплейс Ozon начал торговать различными товарами, ввезенными в Россию в рамках параллельного импорта. Речь идет об электронике: компьютерах, смартфонах и комплектующих.

Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В России механизм легализовали весной. В список для параллельного импорта включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.

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Марина Совина
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