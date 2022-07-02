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Арестованный российский танкер освободили

В Греции освободили из-под ареста арестованный в апреле российский танкер Lana

Фото: Костис Нтантамис / РИА Новости

Российский танкер Lana, перевозивший иранскую нефть и арестованный в Греции в апреле, освобожден. Об этом в субботу, 2 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что греческие власти одобрили освобождение танкера. Также указано, что судно с помощью буксиров направляют в порт Пирей.

Судно Lana, которое ранее ходило под российским флагом, в апреле было задержано неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. В мае Министерство юстиции США при содействии греческих властей конфисковало иранскую нефть с танкера. Позже выяснилось, что структура, которой принадлежит Lana, не подпала под запретительные меры ЕС.

Позже власти Ирана задержали два греческих танкера, перевозивших нефть, которые шли в Персидском заливе. Эта мера стала ответом на задержание российского судна.

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Олег Давыдов
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