Арестованный российский танкер освободили

В Греции освободили из-под ареста арестованный в апреле российский танкер Lana

Российский танкер Lana, перевозивший иранскую нефть и арестованный в Греции в апреле, освобожден. Об этом в субботу, 2 июля, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что греческие власти одобрили освобождение танкера. Также указано, что судно с помощью буксиров направляют в порт Пирей.

Судно Lana, которое ранее ходило под российским флагом, в апреле было задержано неподалеку от острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций. В мае Министерство юстиции США при содействии греческих властей конфисковало иранскую нефть с танкера. Позже выяснилось, что структура, которой принадлежит Lana, не подпала под запретительные меры ЕС.

Позже власти Ирана задержали два греческих танкера, перевозивших нефть, которые шли в Персидском заливе. Эта мера стала ответом на задержание российского судна.