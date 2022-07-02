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В Китае назвали последствия включения Пекина в список вызовов НАТО

Китайские эксперты пообещали сдержанный, но жесткий ответ Пекина на новую концепцию НАТО

Фото: Aly Song / Reuters

Пекин даст НАТО сдержанный, но жесткий ответ на решение альянса указать Китай в новой стратегической концепции как «систематический вызов». Об этом в беседе с РИА Новости заявили китайские эксперты.

В новой стратегической концепции военный блок указал, что Китай противоречит интересам альянса, хотя в стратегии 2010 года никаких дополнительных комментариев о КНР не было.

Как считает замдиректора Института идей Си Цзиньпина Ван Ивэй, Североатлантический альянс сделал своей основной целью сдерживание Китая.

«Намерение НАТО очевидно: под предлогом соблюдения так называемых норм международного порядка интегрировать "мелкие группировки" под руководством США в рамки НАТО и превратить альянс в стратегический инструмент США для сдерживания Китая», — подчеркивает эксперт.

Руководитель аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай заявил, что Пекин должен придерживаться сохранения «рациональной, выгодной, сдержанно жесткой позиции» по отношению к альянсу. КНР стоит продолжать следовать своим принципам и не идти на компромиссы и уступки по вопросам, которые представляют коренные и экономические интересы.

«Наладить китайско-американские отношения будет очень непросто, но для улучшения отношений между Китаем и ЕС еще есть пространство», — добавил Ван Гайгай.

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Варвара Кошечкина
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