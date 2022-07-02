Мишустин допустил аэродром в Ленинградской области к международным полетам

Российский премьер Мишустин допустил аэродром Левашово к международным полетам

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии аэродрома Левашово в Ленинградской области для международных полетов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Аэродром допустили к международным полетам и открыли для «установления в нем воздушного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу» России.

В октябре 2021 года было принято решение о реконструкции аэродрома, которое позволило использовать его и в интересах гражданского воздушного флота. Сообщалось, что общий объем инвестиций составит более 10 миллиардов рублей. Специалисты должны были переделать взлетно-посадочную полосу, построить необходимые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационным и метеорологическим оборудованием.

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