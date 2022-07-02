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Amnesty International обвинила Литву в расизме и жестоком обращении с мигрантами

Amnesty International: власти Литвы отказывают мигрантам в убежище и нарушают законы ЕС

Фото: Janis Laizans / Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в расизме и жестоком обращении с беженцами. Эксперты утверждают, что они мешают приезжим получать убежище, тем самым нарушая законы Евросоюза.

«Литва обязана в соответствии со своими международными обязательствами предоставлять доступ к защите просителям убежища (...). Литовские власти также должны прекратить свою жестокую практику автоматического задержания беженцев и мигрантов», — заявил региональный директор Amnesty International в Европе Нил Муйжниекс.

Речь о новом литовском законодательстве, принятом после огромного притока беженцев в 2021 году. Согласно новым законам, допускалось автоматическое задержание людей, нелегально пересекших литовскую территорию, — его назвали альтернативой временному размещению. Тем не менее правозащитники назвали такую практику родственной незаконному задержанию.

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Алевтина Запольская
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