Россиянам назвали суточную норму потребления фруктов

Нутрициолог Лангауэр заявила, что в день достаточно съедать один-два фрукта

Наедаться фруктами и ягодами во время отдыха не стоит, в день достаточно съесть один-два фрукта. Суточную норму раскрыла в эфире радио «Комсомольская правда» (KP.RU) нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Комментируя свою точку зрения, собеседница радиостанции добавила, что фрукты можно купить в магазине круглый год, пытаться наесться впрок не стоит.

«Лучше, конечно, ограничиваться 1-2 фруктами в день и употреблять их не в качестве еды или перекуса, а все-таки как вкусный десерт», — отметила эксперт.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников назвал напиток, который следует употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

