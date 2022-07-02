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Россиянам назвали суточную норму потребления фруктов

Нутрициолог Лангауэр заявила, что в день достаточно съедать один-два фрукта

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Наедаться фруктами и ягодами во время отдыха не стоит, в день достаточно съесть один-два фрукта. Суточную норму раскрыла в эфире радио «Комсомольская правда» (KP.RU) нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Комментируя свою точку зрения, собеседница радиостанции добавила, что фрукты можно купить в магазине круглый год, пытаться наесться впрок не стоит.

«Лучше, конечно, ограничиваться 1-2 фруктами в день и употреблять их не в качестве еды или перекуса, а все-таки как вкусный десерт», — отметила эксперт.

Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников назвал напиток, который следует употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Варвара Кошечкина
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