Крупный российский бизнес захотели привлечь в угольную промышленность Донбасса

В правительстве ДНР заявили о планах привлечь бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко рассказал о планах привлечь крупный российский бизнес в угольную промышленность Донбасса. По его словам, подобная тема обсуждалась на встрече главы ДНР Дениса Пушилина и первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. (...) Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс», — уточнил Хоценко.

По его словам, в отрасль планируется привлекать лишь те угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также предоставить социальные гарантии сотрудникам.

Хоценко рассказал, что за 2021 год в ДНР суммарно добыли семь миллионов тонн коксующегося и энергетического угля. В текущем году республика не планирует наращивать объемы добычи из-за мобилизации, однако позже вернется к этим планам.

Он добавил, что на встрече с Кириенко рассматривались возможность прямой экспортной торговли углем для частных добывающих предприятий республики, а также социальные гарантии для действующих и бывших сотрудников шахт, а также их вдов.

Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса “Лидеры России” 2018-2019 гг. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

