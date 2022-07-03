Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВКС России уничтожили «солдат удачи» под Николаевом

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили под Николаевом до 120 «солдат удачи»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные уничтожили до 120 «солдат удачи» под Николаевом. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС России нанесли удар по базе иностранных наемников на окраине города и уничтожили около 120 солдат.

Помимо этого, как отмечается, «противник несет значительные потери на всех направлениях». В частности, в районе Мариинки в ДНР 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла порядка 60 процентов личного состава и техники. В восточной части Харькова также ликвидирована точка временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны — уничтожено более ста украинских военных и 15 единиц военной техники.

В сообщении Минобороны также говорится, что в ДНР, вблизи поселка Спорное, российскими военными разбито подразделение 5-го отдельного полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого. В итоге «18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались», рассказал генерал-лейтенант.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что войска Украины понесли критические потери в ходе специальной военной операции. В ведомстве отметили, что «противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике». При этом точные данные о потерях в ВСУ пока не раскрываются.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Антироссийская кампания привела Запад к одиночеству на международной арене
Чемпион мира высказался о задержании хоккеиста Федотова
Клоунессу Эллу Запашную избил сосед в центре Москвы
Рост среднемесячной цены на газ в Евросоюзе объяснили
Белгородский губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле
ВКС России уничтожили «солдат удачи» под Николаевом
Адвокат задержанного хоккеиста Федотова рассказал о его проблемах со здоровьем
Белгородский губернатор обвинил Украину в гибели ее граждан на территории России
Раскрыты личности погибших при обстреле Белгорода
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.