Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили под Николаевом до 120 «солдат удачи»

Российские военные уничтожили до 120 «солдат удачи» под Николаевом. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС России нанесли удар по базе иностранных наемников на окраине города и уничтожили около 120 солдат.

Помимо этого, как отмечается, «противник несет значительные потери на всех направлениях». В частности, в районе Мариинки в ДНР 54-я механизированная бригада ВСУ потеряла порядка 60 процентов личного состава и техники. В восточной части Харькова также ликвидирована точка временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны — уничтожено более ста украинских военных и 15 единиц военной техники.

В сообщении Минобороны также говорится, что в ДНР, вблизи поселка Спорное, российскими военными разбито подразделение 5-го отдельного полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого. В итоге «18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались», рассказал генерал-лейтенант.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что войска Украины понесли критические потери в ходе специальной военной операции. В ведомстве отметили, что «противник несет критические потери в живой силе и бронетехнике». При этом точные данные о потерях в ВСУ пока не раскрываются.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.