Назван способ избежать покупки поддельных автозапчастей

Автоэксперт Колодочкин посоветовал приобретать отечественные запчасти из-за подделок

Сегодня в дефиците оказались практически все импортные автозапчасти, но это не единственная проблема — на рынке оказывается много подделок, обратил внимание в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Михаил Колодочкин. В разговоре с «Лентой.ру» он дал совет, как не купить поддельные детали.

«Как только именитые бренды ушли с рынка, на их место хлынули почти такие же запчасти, только поддельные. То есть там та же упаковка, только непонятно, кто производитель. С этим приходится сталкиваться — это тормозные колодки, это фильтры и бог знает что, практически любые запчасти, и, естественно, это все плохого качества», — поделился он.

Чтобы не наткнуться на подделку, автоэксперт посоветовал выбирать отечественные запчасти. «В ряде случаев есть смысл покупать заведомо отечественные запчасти, которые точно никто не подделывает. Можно смело брать те же фильтры, тормозные колодки. А что касается узкоспециализированных элементов, типа электронных блоков управления, их у нас просто нету, поэтому их каждый выискивает, где может», — подчеркнул Колодочкин

Ранее специалисты аналитического агентства JD Power обратили внимание на снижение качества выпущенных на рынок в 2022 году автомобилей. По их данным, на каждые 100 электромобилей приходится в среднем 240 поломок.

