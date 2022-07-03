Стало известно о нежелании Киева использовать БПЛА других стран

Business Insider: Киев ограничил использование БПЛА других стран из-за их неэффективности

Киев ограничил использование БПЛА других стран из-за их неэффективности. О нежелании Украины применять американские и турецкие беспилотники сообщило издание Business Insider.

«У России лучше организована и расположена наземная воздушная оборона в регионе Донбасса, куда переместился фокус военных действий. Украина ограничивает использование дронов, поскольку российские войска стали с большей легкостью устранять их, а потеря БПЛА может быть дорогостоящей», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что в самом начале спецоперации дроны «предстали как неожиданный источник победы против российских сил», однако Россия «усвоила урок» и усилила системы обороны, которые крушат беспилотники или создают им помехи.

«Российские средства радиоэлектронной борьбы и воздушной обороны стали лучше организованы и укомплектованы по сравнению с тем, что было в первые месяцы», — заявил аналитик и эксперт по беспилотным и робототехническим военным системам Самуэль Бендетт.

ВС России применяют системы раннего предупреждения для идентификации дронов, а электронное оборудование создает помехи и разрывает коммуникацию. Они также используют разное оружие и систему ПВО, чтобы сбивать БПЛА, уточнил Бендетт.

С его мнением согласился аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Канциан. По его словам, до этого Россия медленно организовывала слаженную совместную работу разных видов войск. Как уточняет Business Insider, Украина выступила за поставку реактивных истребителей от своих западных союзников.

Ранее представители Госспецсвязи Украины сообщили, что страна начала массовую закупку беспилотников для разведки, развернув новую программу под названием «Армия дронов». Предполагается, что закупка дронов для ВСУ «сбережет жизни тысяч военных», а программа позволит стране приобретать, заменять и ремонтировать БПЛА.