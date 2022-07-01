В Госспецсвязи заявили, что Украина начала массовую закупку разведывательных беспилотников

Украина начала массовую закупку беспилотников для разведки. О начале новой программы под названием «Армия дронов» сообщили представители Госспецсвязи, на которых ссылается РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что страна начала закупку «армии дронов» для ВСУ, чтобы «сберечь жизни тысяч военных». Новая комплексная программа позволит Украине приобретать, оперативно заменять и ремонтировать разведывательные беспилотники. Кроме того, в проект включили учебу для пилотов подобных дронов.

Ранее министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров также заявил, что на Украине начнется сбор денег на «армию дронов» для ВСУ. Он также рассказал, что Генеральный штаб Украины и платформа United24 организовали проект для приобретения 200 БПЛА. ВСУ будут использовать беспилотники для контроля границ с Россией протяженностью 2470 километров.

В июне также стало известно об изменении тактики России в ведении боевых действий против ВСУ с помощью БПЛА Zala. Артиллерийские подразделения российской армии начали использовать БПЛА Zala для выполнения разведывательных задач и повышения точности огня.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.