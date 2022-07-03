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Белгородский губернатор ответил на вопрос жителей о спокойном сне при обстрелах

Белгородский губернатор ответил «никак» на вопрос о том, как спать спокойно при обстрелах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил словом «никак» на вопрос местных жителей о том, как им спокойно спать при обстрелах. Об этом сообщает РБК.

«Никак. Все, что зависит от меня, моих оперативных служб, мы сделали, делаем и будем делать», — сказал глава региона.

Он назвал взрывы, произошедшие в ночь на 3 июля, крайне сложной ситуацией. По словам Гладкова, он не может сказать жителям, что такая ситуация больше никогда не повторится.

Гладков добавил, что власти возьмут на себя решение «всех вопросов», но необходимо время на оценку ущерба.

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В ночь на 3 июля в Белгороде прозвучали взрывы. Гладков заявил, что могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Известно о пяти погибших, по словам местных жителей, трое из них приехали из Харькова. Пострадали еще четыре человека. Позднее Минобороны заявило, что Киев нанес преднамеренный удар по Белгороду ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В министерстве уточнили, что российские ПВО разрушили все три ракеты и обломки одной из них упали на жилой дом.

Там добавили, что украинская сторона также наносила удары по Курску, однако ПВО уничтожили два реактивных беспилотника Ту-143 «Рейс» на подлете к городу. Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщал, что пострадавших в результате произошедшего нет.

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Сергей Истомин
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