BYD продала свыше 641 тысячи машин за полгода и обогнала Tesla

Китайский конкурент обогнал Tesla по продажам электромобилей и стал мировым лидером отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство экономической информации «Цайлянь».

За первое полугодие 2022-го компания BYD продала свыше 641 тысячи машин, показатель вырос на 315 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается Tesla, то с января по июнь 2022 года у компании было продано только 564 тысячи электромобилей.

BYD — крупнейший производитель машин в Китае. Весной 2022 года компания полностью прекратила производство автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибридных машин и электрокаров.

Компания продолжит использовать бензиновые двигатели, однако лишь в гибридных моделях, которые также оснащены электрическим двигателем. В BYD заявили, что владельцам машин только с двигателем внутреннего сгорания продолжат предоставлять комплексные услуги и поставлять запчасти на протяжении всего жизненного цикла автомобилей.

В марте BYD продала почти 104,9 тысячи электрокаров. Годом ранее этот показатель составлял 24,2 тысячи машин. Кроме того, BYD продала 53,7 тысячи электрокаров и 50,7 тысячи гибридных авто. Мартовские продажи стали самыми высокими за всю историю компании.