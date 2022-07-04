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В российском зоопарке приютят лебедя с поврежденным крылом

В Ульяновской области лебедя с поврежденным крылом передадут в зоопарк

Фото: Robert Woeger / Unsplash

Зоопарк в Ульяновской области приютит лебедя с поврежденным крылом, которого местные жители нашли на одном из водоемов региона. Об этом сообщили «Интерфаксу» в областном Минприроды.

Как пояснили в ведомстве, травмированную птицу заметили жители рабочего поселка Мулловка. «Птица с поврежденным крылом обитает на пруду Фабричный. Здесь же живет пара лебедей в гнезде», — рассказали там.

Прибывшие на место специалисты ульяновского Минприроды установили, что из-за повреждения птица не может летать. В настоящее время она находится под постоянным наблюдением экспертов. В будущем же, уточнили в ведомстве, лебедя планируют передать в местный зоопарк.

В июне сообщалось, что сотрудники МЧС спасли пропавшего павлина в Свердловской области. Птица сбежала из частного жилого сектора, а через некоторое время хозяйка обнаружила ее сидящей на дереве. По словам женщины, павлин не смог выбраться из веток самостоятельно, поэтому она решила вызвать спасателей.

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Варвара Кошечкина
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