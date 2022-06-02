В Свердловской области спасли пропавшего павлина

Сотрудники МЧС спасли пропавшего павлина в Первоуральске, Свердловская область

Сотрудники МЧС спасли пропавшего павлина в Первоуральске, Свердловская область. Соответствующий материал публикует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По информации издания, птица сбежала из частного жилого сектора, а через некоторое время хозяйка обнаружила ее сидящей на дереве. По словам женщины, павлин не смог выбраться из веток самостоятельно, поэтому она решила вызвать спасателей.

Известно, что пожарные поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке. «Спасение павлина заняло несколько минут (...). Павлин жив и цел, а хозяйка красивейшей птицы поблагодарила огнеборцев», — говорится в заявлении МЧС.

В апреле сообщалось, что сотрудники МЧС спасли собаку, которая застряла на дрейфующей по реке льдине в Казани. Выяснилось, что спасатель в гидрокостюме добрался до собаки, взял ее за ошейник и доставил до судна. После этого испуганное животное привезли на берег и отпустили на волю.