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Россиянам назвали способ получить налоговый вычет с благотворительности

Директор фонда «Наш фонд»: налоговый вычет можно получить при перечислении средств НКО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россияне могут получить налоговый вычет при перечислении средств благотворительным и религиозным организациям, а также ряду некоммерческих организаций (НКО), чья деятельность связана со сферами образования, защиты прав и свобод человека, физической культуры и спорта, просвещения, науки, культуры, здравоохранения, защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды и животных. Об этом «Известиям» рассказала директор Фонда развития социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

По словам собеседницы издания, далеко не все соотечественники знают о существующей возможности, хотя некоммерческие организации боролись за это право на протяжении нескольких лет, поскольку такая опция позволяет привлечь в благотворительность больше жертвователей.

«Вычет за благотворительность относится к социальным налоговым вычетам и не может исчисляться с суммы, превышающей 25 процентов от годового дохода, независимо от того, сколько вы реально средств перевели в благотворительные фонды», — уточнила глава фонда. При этом она подчеркнула, что принимающая пожертвования организация должна работать официально: в противном случае вычет не предоставляется.

Лакустова отметила, что получить средства за поддержку благотворительности можно в следующем году, для этого важно подать декларацию. Получить вычет можно за три последних года, на протяжении которых перечислялись средства.

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Варвара Кошечкина
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