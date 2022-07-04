В Госдуме прокомментировали назначения в правительство Херсонской области

Стало известно о новых назначениях в формирующееся правительство Херсонской области

По составу сформированного органа власти можно сказать, что это не военная администрация, а уже правительство. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, комментируя информацию о формировании органов власти Херсонской области.

«Они будут повторять органы власти субъектов Федерации в России, что, по сути, делает Херсонскую область полноценным российским субъектом. То есть это такие же органы власти — не военные, а правительство, которое занимается хозяйственной деятельностью. Кадры все современные, подготовленные, одни из лучших — эти люди прошли школу губернаторов, имели определенные успехи на прежних местах работы. Вся эта деятельность позволяет говорить о том, что Херсонская область наряду с ДНР и ЛНР будет готовиться к интеграции в российское пространство», — отметил Олег Матвейчев.

Ранее 4 июля стало известно о новых назначениях в формирующееся правительство Херсонской области. Об этом в телеграм-канале ВГА региона сообщает глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.

«Продолжается теснейшая интеграция Херсонской области в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления. Поэтому я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — сообщил он.

В правительство вошли управленцы из Херсонской области, Калининградской и Московской областей.

«Формирование правительства Херсонской области имеет ключевое значение для понимания будущего этого региона. Речь идет не о кадровых перестановках, не о ротации и даже не об обновлении состава. Формируется принципиально иной орган власти — первое правительство независимой, неукраинской Херсонской области, — отметил Владимир Сальдо. — Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление — в Россию. Украина для Херсонской области остается навсегда в прошлом. Россия здесь — навсегда».