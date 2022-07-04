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69-я параллель

Круглогодичный приют для туристов заработал на пути к леднику на Ямале

Круглогодичный приют для туристов начал работу на пути к леднику Романтиков в ЯНАО
Наиль Хайруллин

Наиль Хайруллин. Фото: телеграм-канал «ХАЙРУЛЛИН. ЯМАЛ»

Круглогодичный приют для туристов начал работу у подножия горы Черная, на пути к леднику Романтиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель департамента молодежной политики и туризма региона Наиль Хайруллин.

Он пояснил, что основное предназначение приюта — дать укрытие во время непогоды или до прибытия помощи. Туристы смогут заметить домик издалека благодаря яркому цвету.

В жилище разместили для путешественников восемь спальных мест, безопасную печку, электричество на солнечных батареях, USB-интерфейс и кнопку SOS. Санблок оборудовали отдельно.

Хайруллин заверил, что приют может работать при разных погодных условиях. Если пилотный модуль оправдает свое предназначение, следующий разместят в Нефритовой долине, добавил он.

Кроме того, на леднике Романтиков установили 14 новых промежуточных вешек. На каждом столбике содержится информация о длине оставшегося пути и интересный факт о Полярном Урале на двух языках.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов воспользовался приглашением кочевников и провел свой мини-отпуск в тундре.

Он посоветовал всем побывать в тундре, настоящими хранителями которой являются кочевники.

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Анна Щербакова
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