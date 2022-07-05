На Украине запретили Компартию

Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны спустя 7 лет попыток

Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны, прекращения работы которой Киев добивался семь лет. Об этом пишет «Украинская правда».

При этом Окружной административный суд Киева постановил запретить эту партию еще в 2015 году, однако она продолжала свое существование. Кроме того, суд запретил партию «Счастливая Украина». По данным СМИ, почетным председателем был Александр Клименко — бывший министр доходов и сборов правительства Виктора Януковича.

15 июня восьмой апелляционный суд Львова также запретил деятельность Социалистической партии Украины (СПУ) на основании закона о ликвидации «пророссийских» политических организаций.

Еще в 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый декоммунизационный пакет из четырех законов, которые запретили советскую символику, осудили коммунистический режим и открыли доступ к архивам советских спецслужб. На основе одного из этих законов в том же году украинский Минюст подал иск к Компартии Украины.

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