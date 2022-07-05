Божена Рынска нашла способ заработать на ушедшем из России люксовом бренде

Журналистка Божена Рынска выставила на продажу сумки ушедшего из России бренда Chanel

Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска нашла новый способ заработать на ушедшем из России люксовом бренде. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках знаменитость показала сумку и клатч французской марки Chanel, приостановившей свою деятельность на отечественном рынке на фоне ситуации с Украиной. Рынска отметила, что первый аксессуар приобрела в бутике в Париже, о втором указала, что ему десять лет, но изделие находится в идеальном состоянии. Данные вещи она выставила на продажу, оценив их в 150 и 80 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, журналистка сообщила о том, что у подписчиков есть возможность купить принадлежащие ей сумки бренда Mansur Gavriel, которые реализует зарубежная ретейл-платформа Net-a-Porter, также прервавшая сотрудничество с Россией.

В марте появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.