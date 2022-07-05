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Фитнес-тренер показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов

Фитнес-тренер Эмма Апелл показала жировые складки без ретуши и призвала не верить блогерам

Фото: @livewellwithapell

Фитнес-тренер Эмма Апелл показала жировые складки на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах спортсменка сравнила свое тело при использовании определенных хитростей в позировании и в расслабленном состоянии. Так, на первом фото фигура девушки выглядит стройной и подтянутой, а на втором — заметны складки в области ее живота. Чтобы продемонстрировать последние, Апелл приспустила легинсы ниже пупка.

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В подписи к коллажу инфлюэнсер отметила, что социальные сети показывают лишь один процент реальной жизни. Кроме того, она призвала не верить безупречным фотографиям блогеров. «Раньше, когда я видела спортивных девушек в ленте, я чувствовала себя менее уверенно. Я всегда сравнивала себя с ними и до сих пор сравниваю, потому что я живой человек. Но теперь я не разрешаю этому разрушать меня», — призналась она.

Юзеры принялись благодарить Апелл за то, что она показала «обратную сторону» соцсетей. «Ты прекрасна с любого ракурса», «Полностью согласен с тобой», «Очень важно принимать это», «Спасибо за то, что ты настоящая», — комментировали они.

В июне популярная блогерша из Австралии Карина Ирби показала особенности своего тела на фото в купальнике и восхитила фанатов. Девушка позировала в бикини с пестрым цветочным принтом, демонстрируя свою фигуру без ретуши и правильно поставленного освещения. На кадрах были заметны складки в области талии и целлюлит.

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Полина Гераскина
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