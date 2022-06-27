Блогерша показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Карина Ирби показала недостатки фигуры на фото в бикини и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель из Австралии Карина Ирби показала недостатки фигуры на фото в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах блогерша позирует в бикини с пестрым цветочным принтом, демонстрируя свое тело без ретуши и правильно выставленного света. На снимках заметен целлюлит, а также складки в области ее талии. Девушка призналась, что данные особенности были у нее даже тогда, когда она была моложе, стройнее и регулярно занималась спортом.

Упомянутый пост набрал более 14,6 тысячи лайков и сотни комментариев. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение и восхищаться смелостью Ирби. «Я тренируюсь семь-восемь раз в неделю и у меня все равно есть целлюлит», «Твоя уверенность в себе восхищает», «Мой целлюлит мне даже нравится», «Настоящая красота», — писали юзеры.

Ранее в июне блогерша Ариэлла Нисса опубликовала фотографии в бикини, на которых показала свое тело без фотошопа. Активистка бодипозитива позировала на пляже при естественном солнечном свете. На снимках были заметны несовершенства кожи на ягодицах и бедрах.