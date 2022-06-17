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Блогерша с целлюлитом поделилась фото в бикини и восхитила подписчиков

Австралийская блогерша Нисса показала целлюлит на фото и восхитила подписчиков

Фото: @ariellanyssa

Австралийская блогерша и активистка бодипозитива Ариэлла Нисса опубликовала фотографии в бикини, на которых показала свою полную фигуру и целлюлит. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На необработанных снимках инфлюэнсер позирует в откровенном купальнике, демонстрируя свои пышные формы и несовершенства кожи на ягодицах и бедрах. «Суровый солнечный свет во время съемки нравится мне больше всего, потому что он подчеркивает все мои красивые неровности», — высказалась она в подписи к посту.

Фото: @ariellanyssa

Публикация набрала более 14 тысяч лайков и вызвала восхищение у подписчиков. «Этот свет подчеркивает ваши красивые изгибы», «Абсолютно потрясающе», «Так аутентично!» — писали они.

В мае блогерша призвала отказаться от диет перед отпуском ради стабильного эмоционального состояния. Юзерша Алекс Лайт поделилась фотографией, на которой она позирует спиной к камере, демонстрируя жировые складки на коже и целлюлит. В подписи девушка призвала подписчиков наслаждаться летом, вне зависимости от количества набранных лишних килограммов. Кроме того, она посоветовала отказаться от похудения перед началом пляжного сезона.

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Дарья Шляпужникова
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