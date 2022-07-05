Психолог сравнила прикосновения с сексом

Психолог Растоги: прикосновения так же важны, как секс

В постоянных отношениях важен не только секс, но и регулярные прикосновения, считает психолог, специалист по отношениям Аншу Растоги. Ее слова приводит издание Inews.

По словам Растоги, прикосновения так же важны, как сексуальная жизнь. Она сравнила эффект держания за руки с занятиями любовью. Также психолог рекомендует партнерам гладить друг друга, чтобы поддерживать любовный интерес.

«Гладьте волосы партнера, щеки, руки, то, что ему нравится. Это поможет понять пристрастия другого человека, которые могли измениться с тех пор, как вы начали встречаться. А, возможно, вы и не обсуждали их вовсе», — говорит она.

Ранее психотерапевт Игорь Лях объяснил желание заняться сексом втроем патологически повышенным половым влечением у мужчин (сатириаз) и женщин (нимфомания). Уточняется, что люди также могут захотеть воплотить в жизнь такую сексуальную практику из-за однообразия в отношениях.