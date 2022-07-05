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В Германии сократили подачу горячей воды из-за роста цен на газ

Bild: арендодатели в ФРГ сократили подачу горячей воды в квартирах из-за роста цен на газ

Фото: Joe Pregadio / Unsplash

Ряд арендодателей в Германии начали сокращать подачу горячей воды в квартирах из-за сильного роста цен на газ и электричество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

По информации агентства, в 600 квартирах в городе Диппольдисвальде в Саксонии горячую воду теперь будут подавать с четырех до восьми утра, с одиннадцати утра до часа дня и с пяти до девяти вечера. Отмечается, что арендаторы жилья возмутились этим решением.

«Такое было — я слышала от бабушки, — только после [Второй мировой] войны. Не знаю, как я буду купать свою дочь», — высказалась одна из квартиросъемщиц.

4 июля лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридрих Мерц заявил, что в Европе может начаться борьба за доступ к газу, поэтому следует подготовить план распределения топлива, чтобы страны региона придерживались его и избегали серьезных конфликтов.

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Виктория Кондратьева
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