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Названы пять причин трудностей с поиском работы

Доцент РЭУ Мирзабалаева назвала плохое резюме причиной трудностей с поиском работы

Фото: Unsplash

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева заявила, что иногда поиск работы занимает длительное время. В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, почему так происходит.

Эксперт объяснила, что в процессе трудоустройства многие факторы зависят от самого соискателя. Она назвала пять причин трудностей с поиском работы, среди которых низкая профессиональная территориальная мобильность, неадекватная оценка своих навыков и желаний, невнимательность по отношению к условиям вакансии и плохое резюме.

«Неправильное резюме — это слишком раздутое, с ненужными подробностями, неправильно структурированное, составленное без знания специфики организации, без сопроводительного письма или с недостоверной информацией», — объяснила Мирзабалаева.

По словам доцента, работодатели также настороженно относятся к соискателям, слишком часто менявшим место деятельности.

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Марина Совина
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