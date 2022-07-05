Опасения Японии из-за новых условий работы «Сахалин-2» объяснили

Аналитик Пасечник считает, что Япония не готова отказаться от работы над «Сахалином-2»

Япония не готова отказаться от работы с Россией в рамках проекта «Сахалин-2». Финальное решение будет зависеть от того, что возьмет верх — политические или энергетические аспекты, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил опасения Японии из-за новых условий работы «Сахалин-2».

Необходимая доля

Правительство Японии попросило Россию разъяснить указ президента России Владимира Путина о нефтегазовом проекте «Сахалин-2», сообщил глава МИД страны Есимаса Хаяси. Он указал, что «Сахалин-2» играет важную роль в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов. По словам министра, смена оператора на российского не означает, что поставки энергоносителей с Сахалина сразу же прекратятся.

Объяснять там нечего, все четко прописано. Указ есть в открытом доступе, и наверняка японские партнеры с ним ясно ознакомились Александр Пасечник аналитик

«Доля Японии в проекте всего 20 процентов. По проекту «Сахалин-2» японцы формируют свой экспортный портфель где-то процентов на 8. Эта доля, скажем так, посредственная, но необходимая», — сказал Пасечник.

Аналитик объяснил, что идет юридическая реорганизация. Sakhalin Energy, компания-оператор проекта «Сахалин-2», будет прописана на 100 процентов в России. В связи с этим японцы должны будут принять решение: соглашаться им на это условие или нет.

«Японцы опасаются, что если они не согласятся принять новые условия, то их доля может быть продана другим игрокам, которым в новом формате будет интересно работать с Россией. В таком случае средства перейдут на спецсчет, потом будет аудит, аудит покажет, какой ущерб был нанесен, ну и с этого спецсчета спишут средства. Возможно, они еще окажутся должны России. Если же они согласятся, то их доля остается, и они продолжают работать», — разъяснил он.

Политическая воля

Но, несмотря на все вопросы, у японцев есть желание согласиться на условия, в отличие от Shell, который давно ищет покупателей на свой финансовый портфель, отметил Александр Пасечник.

«Японцы сторонники продолжать кооперацию с «Газпромом» в рамках «Сахалина-2». Однако здесь еще вопрос политической воли японцев: насколько они в этой западной коалиции и насколько их решения политизированы. Прогнозы давать сложно», — заключил аналитик.

Посмотрим что возьмет верх — энергетические аспекты или политика Александр Пасечник аналитик

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. После этого ценные бумаги японских компаний Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций «Сахалин-2», рухнули на Токийской фондовой бирже. На 30 июня акционерами Sakhalin Energy являлись «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

