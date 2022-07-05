На Алтае создадут природный парк на территории Каракольских озер

В Республике Алтай появится природный парк на территории Каракольских озер

В Республике Алтай на территории популярных Каракольских озер появится природный парк с туристическими маршрутами. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов, передает ТАСС.

По словам Максимова, до сентября специалисты фонда «Дом.рф» проведут комплексный анализ территории и разработают саму концепцию парка с системой туристических маршрутов. Сроки реализации займут от двух до пяти лет, однако власти республики будут стремиться сделать это в кратчайшие сроки.

Стоимость проекта будет определена до конца 2023 года, на него направят как бюджетные, так и внебюджетные источники финансирования.

Также в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ведется строительство автомобильной дороги к Каракольским озерам. Уже введены в эксплуатацию два участка автодороги Урлу — Аспак — Каракол общей протяженностью 7 километров. До конца текущего года планируется завершить строительство следующего участка дороги в 15 километров.

Каракольские озера являются особо охраняемой территорией, которая включает в себя семь природных водоемов разного цвета и размера. Инфраструктуры на этой территории пока нет.