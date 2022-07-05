Школьницы пожаловались на сходство их формы с костюмами из секс-шопа

Franceinfo: британские школьницы пожаловались на непристойные выкрики мужчин из-за формы

Учащиеся колледжа в Сэндбахе, Северная Англия, обратились к местным властям с требованием запретить продажу школьной формы в секс-шопах. Об этом пишет Franceinfo.

Во время учебного процесса британские школьницы обязаны носить клетчатые юбки, белые рубашки, синие жакеты и полосатые галстуки. Девушки пожаловались, что они нередко страдают от непристойного поведения мужчин на улицах города из-за сходства с женщинами легкого поведения. Ученицы заявляют, что по пути на занятия они постоянно слышат сигналы автомобилей и выкрики водителей.

Британки считают, что причиной такого поведения со стороны мужчин является то, что костюмы в виде школьной формы продаются в местных секс-шопах. По этой причине они заручились поддержкой учителей и обратились как к местным чиновникам, так и на сайт британского парламента. Утверждается, что для продвижения данного дела их петиция должна собрать как минимум 100 тысяч подписей.

В марте 2021 года ученики английской школы выразили недовольство из-за «расистской» политики в отношении школьной формы. Руководство лондонской академии Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате ученики обвинили руководство в притеснении афроамериканцев и мусульман.