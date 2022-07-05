Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Школьницы пожаловались на сходство их формы с костюмами из секс-шопа

Franceinfo: британские школьницы пожаловались на непристойные выкрики мужчин из-за формы

Фото: A xin / Unsplash

Учащиеся колледжа в Сэндбахе, Северная Англия, обратились к местным властям с требованием запретить продажу школьной формы в секс-шопах. Об этом пишет Franceinfo.

Во время учебного процесса британские школьницы обязаны носить клетчатые юбки, белые рубашки, синие жакеты и полосатые галстуки. Девушки пожаловались, что они нередко страдают от непристойного поведения мужчин на улицах города из-за сходства с женщинами легкого поведения. Ученицы заявляют, что по пути на занятия они постоянно слышат сигналы автомобилей и выкрики водителей.

Материалы по теме:
Хорошие плохие мальчики Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Хорошие плохие мальчикиОни одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
25 марта 2019
«Это женский инстинкт самосохранения» Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
«Это женский инстинкт самосохранения»Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
4 марта 2021

Британки считают, что причиной такого поведения со стороны мужчин является то, что костюмы в виде школьной формы продаются в местных секс-шопах. По этой причине они заручились поддержкой учителей и обратились как к местным чиновникам, так и на сайт британского парламента. Утверждается, что для продвижения данного дела их петиция должна собрать как минимум 100 тысяч подписей.

В марте 2021 года ученики английской школы выразили недовольство из-за «расистской» политики в отношении школьной формы. Руководство лондонской академии Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате ученики обвинили руководство в притеснении афроамериканцев и мусульман.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил вводить ограничения по пополнению валютных счетов за рубежом
Число погибших при обрушении в кузбасской шахте увеличилось
Бывшего депутата Госдумы назначили замглавы Запорожской администрации
Российскую пару осудят за сексуальное насилие над дочерью в течение шести лет
Дочь российского бизнесмена села в Rolls-Royce и попала в ДТП
Экс-глава МИД Австрии подтвердила свой отъезд из-за угроз расправы
Россиянам раскрыли судьбу бренда KFC в стране
В Госдуме оценили новое название территории вблизи посольства Британии в Москве
Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети
Россияне назвали сумму для «ремонта мечты»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.