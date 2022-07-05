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Следствие возбудило дела после обстрела ВСУ российских съемочных групп

В СКР завели уголовные дела после ранения снарядами ВСУ сотрудников российских телеканалов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовные дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских съемочных групп. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 1 июля ВСУ произвели прицельный артобстрел Донецка из тяжелого вооружения. Результатом стал разорвавшийся вблизи съемочной группы телеканала «ТВ Центр» артиллерийский снаряд, что привело к ранению ассистента оператора. 4 июля под удар артиллерии ВСУ в городе Славянске попали и сотрудники телеканала НТВ.

«Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления Вооруженных сил Украины и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний», — заявили в СКР.

1 июля сообщалось, что СКР даст правовую оценку действиям ВСУ относительно пыток военнослужащих ДНР в плену.

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Владимир Седов
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