Следователи рассказали о пытках 95 процентов освобожденных Украиной пленных

СКР даст правовую оценку действиям причастным к пыткам освобожденных Киевом пленных

95 процентов пленных, освобожденных Украиной в результате обмена, подвергались пытками. Об этом в пятницу, 1 июля, со ссылкой на главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, после совершенного обмена выяснилось, что освобожденных Киевом пленных пытали электрическим током и избивали, а также принимали различные другие виды жестокого обращения. Теперь многим из них требует лечение осложнений, вызванных ранениями и переломами. «Действиям всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений, будет дана уголовно-правовая оценка»,— заявили в СКР.

29 июня между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Известно, что среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.

30 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ведутся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной.