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Минобороны заявило о проведенном обмене военнослужащих по указанию Путина

Обмен пленных россиян на бойцов ВСУ по формуле 144 на 144 проводился по указанию Путина

Фото: Globallookpress.com

Обмен пленных российских солдат на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводился по прямому указанию президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам в четверг, 30 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что обмен проводился по формуле 144 на 144. По данным Конашенкова, возвращенные из плена россияне оказались тяжело ранены, им необходимо срочное лечение.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что для руководства первостепенной задачей является сохранение жизней и здоровья российских солдат.

29 июня сообщалось, что Киев обменял 144 пленных бойца из России и ДНР на такое же количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что среди них были бойцы националистических батальонов.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, говоря об обмене, отметил, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен солдата.

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Анна Щербакова
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