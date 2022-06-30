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В Кремле отреагировали на обмен пленными с Украиной

Представитель Кремля Песков назвал главным в обмене пленными с ВСУ возвращение солдат РФ
Начало событий в новости Минобороны заявило о проведенном обмене военнослужащих по указанию Путина

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Главным в обмене пленными с Украиной является возвращение российских военных. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на состоявшийся обмен, передает ТАСС.

«Для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражаются за право на жизнь людей в ДНР и ЛНР», — заявил Песков.

По остальным вопросам обмена и его деталям в Кремле рекомендовали обращаться в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Киев обменял 144 пленных бойца из России и ДНР на такое же количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что среди обменянных были бойцы националистических батальонов. В Минобороны уточняли, что обмен произошел по личному приказу Путина.

Комментируя обмен, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия должна бороться за каждого попавшего в плен солдата.

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