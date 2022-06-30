В ДНР рассказали о переговорах по новому обмену пленными с Украиной

Глава ДНР Пушилин: ведутся переговоры по новому обмену пленными с украинской стороной

Ведутся переговоры по новому обмену военнопленными с украинской стороной, будет сделано все, чтобы солдаты вернулись домой. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

«Безусловно, нам необходимо вернуть всех тех, кто попал в застенки украинского режима, и такая работа ведется», — сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что возвращение пленных является одной из задач ДНР.

Пушилин также заявил, что большинство возвращенных из украинского плена солдат подвергались пыткам. По его словам, условия содержания военнопленных на Украине были «за рамками нормального обращения», а многим вернувшимся солдатам потребовалась срочная медицинская помощь.

29 июня стало известно, что между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Известно, что среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.