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В ДНР рассказали о пытках возвращенных из украинского плена солдат

Глава ДНР Пушилин заявил, что большинство возвращенных из украинского плена солдат пытали

Фото: Ukraine's Military Intelligence / Reuters

К большинству возвращенных из украинского плена солдат применялись пытки. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, условия содержания военнопленных на Украине были «за рамками нормального обращения», а многим вернувшимся солдатам потребовалась срочная медицинская помощь.

Пушилин заявил, что среди вернувшихся домой 47 граждан ДНР были в основном мобилизованные бойцы и всего несколько человек — контрактники. Он также добавил, что российские летчики в плену подвергались более жестоким издевательствам и пыткам, поскольку на Украине к ним испытывают особую ненависть.

29 июня стало известно, что между Россией, ДНР и Украиной прошел обмен пленными по формуле «144 на 144». Известно, что среди обменянных военных были бойцы украинских националистических батальонов. В Минобороны РФ отметили, что обмен состоялся по личному приказу российского президента Владимира Путина.

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Алевтина Запольская
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