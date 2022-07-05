На Западе допустили сокращение поддержки Украины

The Telegraph: Запад может сократить поддержку Киева, если ситуация не изменится до осени

Запад может сократить поддержку Киева, если ситуация на фронте не изменится до осени. Об этом стало известно корреспонденту газеты The Telegraph Рональду Олифанту от источников.

По словам Олифанта, множество влиятельных людей в западных странах считают поддержку Украины бесполезной. Помимо этого, из-за нехватки персонала есть сомнения в эффективности поставок оружия.

Изменить ситуацию может операция, которая вернет веру Запада в Киев. В качестве примера журналист привел взятие Херсона, который на данный момент находится под контролем российских сил. При этом потери украинской армии делают подобное почти невозможным, констатировал он.

Ранее о бесполезности дальнейшей поддержки Украины заявил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин. Он призвал Запад посадить Киев за стол переговоров с Москвой.