Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Сотрудники торгового центра нашли за стеной замурованный Burger King

UPI: в Уилмингтоне сотрудники ТЦ обнаружили заброшенный ресторан Burger King

Фото: @Agelenopsis

В США сотрудники торгового центра в штате Делавэр нашли заброшенный ресторан Burger King, который скрывала стена. Об этом сообщает UPI.

Как рассказал главный менеджер ТЦ Concord Mall в городе Уилмингтон Том Дальке, он понятия не имел о существовании законсервированного ресторана на подотчетной ему территории. «Это круто. Я глазам не поверил, когда это увидел», — рассказал мужчина.

Фотографию замурованного ресторана выложил на своей странице в социальной сети один из продавцов Concord Mall. Дальке сказал, что не знает, давно ли заброшен обнаруженный ресторан, однако его обстановку назвал «винтажной». Нынешняя управляющая компания занимается делами ТЦ с января 2020 года, но никакой информации о скрытом помещении у них не было.

Позже под постом о Burger King одна из пользовательниц выложила видео из закрытого ресторана, датированное 2019 годом. Женщина рассказала, что тогда выполняла сезонные работы в Concord Mall, а это помещение они с коллегами использовали под склад. Из этого следует, что предыдущее руководство ТЦ знало о его существовании.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Том Дальке заявил, что вскоре обнаруженный Burger King можно будет арендовать. «Очень здорово, что в нашем здании есть такой ностальгический уголок. Надеюсь, что вскоре его арендуют, и там снова появятся посетители», — сказал менеджер.

Издание The News Journal, провело собственное расследование и выяснило, что ресторан сети Burger King появился в Concord Mall в 1987 году, а закрылся в 2009-м. Тогда же помещение отделили от остальной территории ТЦ стеной. Сам торговый центр Concord Mall открылся в Уилмингтоне в 1965 году.

Ранее сообщалось, что женщина нашла тайную комнату в номере в отеля. Вход в скрытое помещение располагался под гостиничной кроватью.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В Госдуме сочли выгодным для Литвы строительство новой трассы в Калининград
В Херсоне задержали организаторов покушения на местного главу УСИН
Собянин объявил о начале работы над «электромосквичом»
Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о криках «fuck Russians!» вслед
Перечислены меры борьбы с эмбарго на российское золото
Россиянам разрешили скрывать данные для защиты от санкций
Стилистка раскрыла удешевляющие женский образ цвета
Врач назвал неожиданное полезное свойство макарон
Проректора Российской таможенной академии обвинили в торговле наркотиками
Зеленского обвинили в решении устроить террор в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.