Сотрудники торгового центра нашли за стеной замурованный Burger King

UPI: в Уилмингтоне сотрудники ТЦ обнаружили заброшенный ресторан Burger King

В США сотрудники торгового центра в штате Делавэр нашли заброшенный ресторан Burger King, который скрывала стена. Об этом сообщает UPI.

Как рассказал главный менеджер ТЦ Concord Mall в городе Уилмингтон Том Дальке, он понятия не имел о существовании законсервированного ресторана на подотчетной ему территории. «Это круто. Я глазам не поверил, когда это увидел», — рассказал мужчина.

Фотографию замурованного ресторана выложил на своей странице в социальной сети один из продавцов Concord Mall. Дальке сказал, что не знает, давно ли заброшен обнаруженный ресторан, однако его обстановку назвал «винтажной». Нынешняя управляющая компания занимается делами ТЦ с января 2020 года, но никакой информации о скрытом помещении у них не было.

Позже под постом о Burger King одна из пользовательниц выложила видео из закрытого ресторана, датированное 2019 годом. Женщина рассказала, что тогда выполняла сезонные работы в Concord Mall, а это помещение они с коллегами использовали под склад. Из этого следует, что предыдущее руководство ТЦ знало о его существовании.

Том Дальке заявил, что вскоре обнаруженный Burger King можно будет арендовать. «Очень здорово, что в нашем здании есть такой ностальгический уголок. Надеюсь, что вскоре его арендуют, и там снова появятся посетители», — сказал менеджер.

Издание The News Journal, провело собственное расследование и выяснило, что ресторан сети Burger King появился в Concord Mall в 1987 году, а закрылся в 2009-м. Тогда же помещение отделили от остальной территории ТЦ стеной. Сам торговый центр Concord Mall открылся в Уилмингтоне в 1965 году.

Ранее сообщалось, что женщина нашла тайную комнату в номере в отеля. Вход в скрытое помещение располагался под гостиничной кроватью.