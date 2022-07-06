Более 20 мастеров покажут работы на выставке-ярмарке на Алтае

Более 20 мастеров примут участие в выставке-ярмарке «Чудики» на Алтае

Всероссийская выставка-ярмарка «Чудики» пройдет в Алтайском крае в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Об этом в среду, 6 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

Как отмечается, ярмарка откроется 23 июля в родном селе писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Для участия в ней туда съедутся более 20 мастеров из Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Хакасии, Томской, Новосибирской и Брянской областей, которые покажут свои лучшие работы.

«Произведения этих народных мастеров не вписываются в существующие традиции и каноны профессионального искусства», — рассказали в пресс-центре.

Там уточнили, что посетители выставки смогут, в частности, увидеть дизайнерские скворечники, украшения из битого фарфора, арт-лопаты, почтовые открытки и расписные почтовые ящики, этнические маски, текстильных кукол, изделия из меха, войлока и кожи, свечи из пчелиного воска и керамические изделия в технике пеленания берестой.

Организаторами выставки-ярмарки станут Государственный российский дом народного творчества имени Василия Поленова, министерство культуры Алтайского края и Алтайский государственный дом народного творчества.