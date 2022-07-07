Снижение цен на аренду квартир в Москве объяснили

Вице-президент «Опоры России» Сигал объяснил снижение цен на аренду квартир откатом спроса

Падение цен на аренду квартир в Москве связано с естественным для летнего периода откатом спроса, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, аренда в Москве будет более актуальной, пока льготные условия не будут распространены на вторичное жилье. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

Нынешнее состояние рынка недвижимости нельзя оценивать, вырывая из контекста общей динамики последнего полугодия, обратил внимание Сигал. Процессы, начавшиеся весной 2022 года, продолжают влиять на нынешнюю ситуацию, добавил он.

«Конец зимы — начало весны 2022 года принесли настоящий ажиотаж покупательского спроса во всех сегментах рынка. К середине весны пошел естественный откат, который наложился на начало традиционного для недвижимости низкого сезона, когда покупатели в основном заняты отпусками, каникулами и дачами», — напомнил первый вице-президент «Опоры России».

Ослабление спроса в продажах спровоцировало рост рынка аренды, продолжил он. «Предсказуемо, с увеличением предложения по аренде конкуренция выросла, и цены пошли вниз. Снижение ставки ипотечного кредитования и множество специальных условий и льгот по ипотеке оживили сектор новостроек, а на рынке вторички пока особого движения в покупательском спросе нет, и потому аренда держится в тренде», — указал он.

Если льготные условия по ипотеке распространятся на вторичное жилье, эта тенденция несколько изменится, предсказал Сигал. Но до введения этих льгот ситуация останется прежней, резюмировал эксперт.

«Некоторым собственникам продажа жилплощади может показаться более интересной, чем дальнейшая сдача жилья в аренду. Особенно это касается высоколиквидной вторички в новых домах, которую порой выгоднее продать, чем сдавать», — объяснил он.

Сигал добавил, что нынешний тренд в аренде связан и с летним сезоном. «Рынок продаж вторичной недвижимости неизменно показывает достаточно слабую активность летом, и собственники предпочитают сдавать квартиру в эти месяцы, нежели держать ее в простое, ожидая наступления осенней активности на рынке», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что с апреля по июнь 2022 года в Москве снизилась средняя ставка долгосрочного найма квартир — показатель достиг 53 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «Авито Недвижимость».

За три месяца аренда жилья в столице подешевела на 19 процентов. Эксперты объяснили динамику существенным превышением предложения над спросом — на рынок аренды вышли объекты, владельцы которых переехали. Интерес к жилью в аренду также уменьшился из-за снижения туристического потока.