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Бурятия поможет Монголии с восстановлением лесов

Бурятия поможет Монголии с программой по сохранению и восстановлению лесов

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Бурятия может помочь Монголии с реализацией программ по сохранению и восстановлению лесов. Об этом сообщила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «МК».

По словам главы монгольского МИД, стороны приняли решение активизировать сотрудничество по ряду направлений, в том числе касающихся защиты окружающей среды. «Договорились совместно бороться с деградацией почвы и опустыниванием в рамках национального движения "Миллиард деревьев"», — заявила Батцэцэг.

Она отметила, что Монголия, в частности, заинтересована в сотрудничестве с лесными питомниками Бурятии.

Ранее представители Монголии уже выражали заинтересованность в поставках саженцев из Бурятии. Так, в мае монгольская делегация посетила питомник «Тохойские саженцы» в Селенгинском районе республики, а также лесной питомник Кикинского лесхоза.

До этого, в декабре прошлого года, министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Улзийн Бат-Эрдэнэ в ходе встречи с министром Бурятии по связям с Монголией Даба-Жалсаном Чириповым обсуждал возможность поставок бурятских семян деревьев для увеличения монгольского лесного фонда.

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Варвара Кошечкина
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