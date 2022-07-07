Американский полковник предрек исчезновение Украины с карты мира

Бывший советник министра обороны США Макгрегор: Украина может исчезнуть с карты мира

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор предрек исчезновение Украины с карты мира. Своим предположением он поделился в эфире Sky News Australia.

По его мнению, это произойдет, если продолжить снабжать страну оружием. Он раскритиковал западные государства за военную помощь Киеву и отметил, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе страну ждут разрушения и гибель людей.

Макгрегор назвал Украину «несостоявшимся государством, которое может полностью исчезнуть с карты мира». Он также заявил, что Запад не должен «позволять сражаться до последнего украинца».

Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению Дуглас Макгрегор советник министра обороны США

«Захват поляками»

15 июня постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов рассказал, что Польша допускает расширение своих границ за счет Украины, однако ей не стоит рассчитывать на всю территорию соседней страны. Дипломат назвал стремление Варшавы интегрировать отдельные украинские земли попыткой «воссоздать унию», которая неизбежно столкнется с проблемами в будущем. Одной из таких он счел неурегулированные вопросы в Шенгенской зоне.

В мае представитель МИД России Мария Захарова порассуждала о планах Польши по экспансии на Украину.

Нельзя исключать, что Варшава, конечно, вынашивает планы по такой ползучей экспансии на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. А увязка со специальной военной операцией России в данном случае не более чем предлог

Мария Захарова представитель МИД России

До этого Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хочет легализовать захват его страны поляками. Таким образом она прокомментировала новость, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта, который установит на территории Украины особый правовой статус для польских граждан. Подобную ситуацию дипломат назвала «казусом суверенитета».

Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины Мария Захарова представитель МИД России

Границы юга Украины

В июне глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа.

Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим Евгений Балицкий глава запорожской военно-гражданской администрации

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что референдумы о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов могут состояться уже в этом году. Речь идет о присоединении Херсонской и Запорожской областей Украины, а также республик Донбасса.

При этом в Кремле заявили, что речь об упразднении границ между Россией и Украиной в Запорожье не идет. Он прокомментировал соответствующее высказывание представителя военно-гражданской администрации Запорожской области, предположив, что, «по всей видимости, это не совсем корректная постановка вопроса».

С призывом упразднить государственную границу между регионами юга Украины и Россией ранее выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Он сравнил ее с Берлинской стеной, напомнив, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену и стали жить в едином государстве.

На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть Владимир Рогов член главного совета запорожской военно-гражданской администрации