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Минпромторг изучит возможность снизить налог на социально значимые продукты

«Известия»: Минпромторг изучит инициативу АКОРТ о снижении НДС на хлеб, молоко и мясо

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Минпромторг России изучит возможность снизить НДС на социально значимые продукты, то есть мясо, молоко, хлеб, чай и так далее плюс бананы. В министерстве уверены, что эта инициатива Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) «заслуживает внимания». Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе ведомства.

В Минпромторге подчеркнули, что выступают за рыночные методы по сдерживанию цен. В частности, торговым сетям и поставщикам рекомендовали переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок. При этом, подчеркнули в министерстве, тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос.

В июне АКОРТ попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) о снижении налога на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Речь идет об отсрочке уплаты страховых и налоговых взносов в третьем квартале 2022 года на 12 месяцев. С целью поддержки потребителей торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а в некоторых случаях до 5 процентов, хотя такая стоимость не покрывает даже операционные расходы.

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Марина Совина
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