Российские торговые сети попросили о снижении налога ради удержания цен

«Известия»: АКОРТ попросила ФНС о снижении налога на торговые сети ради удержания цен

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) о снижении налога на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об отсрочке уплаты страховых и налоговых взносов в третьем квартале 2022 года на 12 месяцев. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что подобное решение поможет ритейлу высвободить ресурс для сохранения доступных цен и обеспечение стабильности поставок.

Он добавил, что с целью поддержки потребителей торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а в некоторых случаях до 5 процентов, хотя такая стоимость не покрывает даже операционные расходы.

«Снижение ставки НДС на продовольственные товары первой необходимости позволит продолжить сдерживать рост потребительских цен на эту категорию товаров на долгосрочной основе», — сказал Караваев.

В Минпромторге выступили за рыночные методы по сдерживанию цен. В ведомстве порекомендовали торговым сетям переходить от закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок.

Ранее сообщалось, что российские производители говядины несут убытки из-за слишком низких цен на мясо, которые обеспечиваются за счет импорта. Если они не получат поддержки, то производство этого вида мяса в стране начнет сокращаться.

