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Спорт

Олимпийский чемпион назвал ошибку хоккеиста Федотова со службой в армии

Олимпийский чемпион Каменский заявил, что Иван Федотов мог обратиться за помощью в ЦСКА

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский назвал ошибку российского хоккеиста Ивана Федотова со службой в армии. Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация для Ивана неприятная, но, наверное, он и его родители должны были знать закон РФ о призыве в армию, поработать над этим вопросом заранее. Ему все-таки не 18 лет уже», — заявил Каменский. Он посчитал, что Федотов мог обратиться за помощью в ЦСКА или поступить в институт. Также вице-президент КХЛ подчеркнул, что руководство армейцев могло помочь голкиперу.

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1 июля российский хоккеист Иван Федотов, который должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.

Отмечалось, что Федотов мог купить военный билет через бывшего полицейского Фарита Самигуллина. Хоккеист якобы перевел ему деньги в банковском приложении, однако адвокат спортсмена опроверг эту информацию.

Синдром отмены: Россия


Анастасия Борисова
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