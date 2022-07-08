В Совфеде отреагировали на покушение на бывшего премьера Японии

Сенатор Климов назвал покушение на экс-премьера Японии ударом по здравомыслящим силам в G7

Покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ — удар по здравомыслящим силам в G7 и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом, реагируя на случившееся, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в Telegram.

«Покушение на Абэ (кто бы ни был его исполнителем и вне зависимости от мотивов злодея) — явный удар по здравомыслящим силам, еще остающимся в странах G7, и по тем в АТР, кто предпочитал безопасность и мир милитаризму и военным авантюрам», — сказал сенатор.

Климов отметил, что знал Абэ лично, когда тот возглавлял правительство Японии и правящую там Либерально-демократическую партию. Сенатор считает, что политик пытался проводить независимую от США политику и немало сделал для развития отношений между Россией и Японией.

Абэ чаще любого японского премьера посещал Россию, добавил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. После отставки, по его словам, политик продолжал играть видную роль в общественно-политической жизни.

«Даже тогда, когда официальный Токио под нажимом Вашингтона лег на очевидный антироссийский курс, Абэ публично говорил об ответственности Украины и Запада в конфликте против России», — вспомнил Климов.

На бывшего премьера Японии совершили покушение утром в пятницу, 8 июля, — Абэ ранили в грудь, когда он проводил предвыборное уличное выступление. Предварительно, напавшим оказался бывший служащий морских Сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами.

После нападения у Синдзо Абэ остановились сердце и легкие, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Политик получил огнестрельное ранение в шею справа, также на груди слева было зафиксировано кровотечение.