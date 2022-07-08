Российский посол раскрыл пожелания к новому премьеру Британии

Посол России Келин пожелал, чтобы новый премьер Британии был менее враждебным к Москве

Российский посол в Лондоне Андрей Келин в беседе с Reuters раскрыл свои пожелания к новому премьер-министу Великобритании.

Посол отметил, что Россия хотела бы, чтобы премьер Британии занимал менее воинственную позицию по отношению к Москве. «Конечно, мы бы предпочли кого-то, кто не будет таким враждебным или воинственным», — пояснил он.

По словам Келина, нынешний премьер Борис Джонсон «слишком много внимания уделял геополитической ситуации, Украине» и оставил «сильно позади» свою страну, людей, состояние экономики, что и привело к известному результату.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об уходе с поста премьера. Телеканал Sky News уточнил, что он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Политик также пообещал поддержать своего преемника и выразил уверенность в том, что Великобританию ждет «золотое» будущее.