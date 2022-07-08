Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Решение Евросоюза по газу в Европе назвали подарком для Путина

Daily Express назвало решение ЕС по газу подарком для Путина и разочарование для Украины

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Украинские власти пришли в ярость после решения Евросоюза по поддержке европейской газовой инфраструктуры и атомной энергетики, которое впоследствии увеличит энергетическую зависимость от России. Об этом говорится в материале газеты Daily Express (DE).

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в публикации. Инициативу поддержали 328 депутатов Европарламента, 278 высказались против.

Ранее Европарламент принял решение о расширении дополнительного финансирования и поддержки проектов по развитию атомной энергетики и газовой инфраструктуры в рамках расширения «Зеленой таксономии» Евросоюза. Автор публикации отмечает, что именно Германия настояла на включении газа в инициативу. Австрия и Люксембург, которые выступают против «мирного атома», пообещали оспорить результаты голосования в суде ЕС.

Синдром отмены: Россия


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Синдзо Абэ
Племянника осужденного рэпера Young Thug обвинили в убийстве девушки
Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран
Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года
Россиянин получил восемь лет колонии за убийство сожительницы в общежитии
В Британии увидели угрозу экологии после отставки Джонсона
Россияне бросили трехлетнюю дочь в запертой машине в 30-градусную жару
Регина Тодоренко двумя словами описала свою беременность
В доме стрелявшего в Абэ нашли взрывчатку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.