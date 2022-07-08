Решение Евросоюза по газу в Европе назвали подарком для Путина

Daily Express назвало решение ЕС по газу подарком для Путина и разочарование для Украины

Украинские власти пришли в ярость после решения Евросоюза по поддержке европейской газовой инфраструктуры и атомной энергетики, которое впоследствии увеличит энергетическую зависимость от России. Об этом говорится в материале газеты Daily Express (DE).

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок [президенту России Владимиру] Путину», — говорится в публикации. Инициативу поддержали 328 депутатов Европарламента, 278 высказались против.

Ранее Европарламент принял решение о расширении дополнительного финансирования и поддержки проектов по развитию атомной энергетики и газовой инфраструктуры в рамках расширения «Зеленой таксономии» Евросоюза. Автор публикации отмечает, что именно Германия настояла на включении газа в инициативу. Австрия и Люксембург, которые выступают против «мирного атома», пообещали оспорить результаты голосования в суде ЕС.

Синдром отмены: Россия



