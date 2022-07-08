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Число уязвимых перед дефолтом стран мира удвоилось

Bloomberg уточнил, что развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов»

Фото: Gabriela Barnuevo / AP

В целом число стран мира, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом, резко удвоилось за последнее время. В группу риска попали Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан — они вызывают особые опасения. Об этом сообщается в статье Bloomberg.

Автор материала уточнил, что развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов» из-за проблемных долгов на сумму около четверти триллиона долларов. В агентстве пояснили, что финансовый крах одного правительства может вызвать эффект домино — это похоже на «заражение» стран.

По словам главного экономиста Всемирного банка (ВБ) Кармен Рейнхарт, «у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими»: Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками. Помимо этого, как уверяет автор статьи, Шри-Ланка и Ливан уже находятся в дефолте.

Bloomberg пояснил, что в «наибольшем экономическом стрессе» чаще всего находятся страны с довольно коротким опытом выхода на мировые рынки капитала. Такие развивающиеся страны, как Китай, Индия, Мексика и Бразилия, чувствуют себя стабильнее благодаря надежным внешним балансам и запасам валютных резервов.

По всему миру происходят беспорядки, связанные с резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, что сказывается на предстоящих выплатах по облигациям в странах с высокой задолженностью, таких как Гана и Египет. При этом многие инвесторы продолжают вывод средств из «проблемных» стран, сильнее обваливая их долг, из-за чего повышается и расчетная доходность. В частности, июне иностранные финансовые менеджеры вывели 4 миллиарда долларов из облигаций и акций развивающихся рынков. Уже четыре месяца подряд зафиксирован стабильный отток средств.

В настоящее время, согласно данным Bloomberg, доля иностранных инвесторов в 237 миллиардов долларов находится облигациях, которые выставлены на торги и имеют бедственное положение. Уточняется, что это 17 процентов от 1,4 триллиона долларов внешнего долга стран с развивающимся рынком.

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Варвара Кошечкина
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