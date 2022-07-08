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В России предложили строить заправки в зонах охраны природы

РГО разработало законопроект о строительстве заправок в границах водоохранных зон

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российское газовое общество (РГО) предложило строить газовые заправки в границах водоохранных зон, организация разработала законопроект. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Минэнерго.

Авторы инициативы захотели отменить запрет на возведение подобных объектов в природоохранных зонах. Разработку проекта в Минэнерго объяснили стремлением развивать газозаправочную инфраструктуру в стране. Разрешение позволит строить больше заправок, так как в населенных пунктах не хватает свободных участков из-за плотной застройки.

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В Минприроды раскритиковали проект, отметив, что газовые заправки могу быть аналогичны станциям с нефтепродуктами. На данный момент подобная деятельность запрещена в водоохранных зонах. Эксперты также отметили, что появление заправочных станций может повлиять на качество питьевого водоснабжения.

В апреле Совет Федерации одобрил скандальный закон, который до корректировки подразумевал беспрепятственную застройку заповедных территорий, национальных парков и памятников природы. Новые нормы расширят упрощенный порядок строительства некоторых объектов, но не подвергнут разрушению особо охраняемые территории.

Ударная волна
Нина Ташевская
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