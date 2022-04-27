Совфед одобрил скандальный закон о застройке заповедников

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном порядке строительства некоторых объектов

Совет Федерации одобрил скандальный закон, который до корректировки подразумевал беспрепятственную застройку заповедных территорий, национальных парков и памятников природы. Новые нормы расширят упрощенный порядок строительства некоторых объектов, но не подвергнут разрушению особо охраняемые территории, пишет ТАСС.

Закон подразумевает создание перечня приоритетных сооружений, согласовать возведение которых можно будет быстрее — речь идет, в том числе, о магистральных газопроводах, нефтепроводах, объектах энергетической и социальной инфраструктуры.

«Предлагаемое правовое регулирование позволит обеспечить запуск приоритетных инфраструктурных проектов по модернизации и расширению объектов инфраструктуры опережающими темпами, в том числе в увязке со сроками строительства, предусмотренными программой капитальных вложений», — отметили в пояснительной записке к закону.

20 апреля Госдума приняла в третьем (последнем) чтении закон, который вносит изменения в Градостроительный кодекс, законы об особо охраняемых природных территориях, экологической экспертизе и охране озера Байкал.

В изначальном виде законопроект допускал изъятие земель региональных природных территорий для любых объектов инфраструктуры — от горнолыжного курорта до мусоросжигательного завода, — а также строительство таких объектов без экологической экспертизы на заповедных территориях.

Однако предложенные изменения столкнулись с критикой граждан России, экологов, общественных организаций и некоторых депутатов. Противники законопроекта добились, чтобы изымать земли из региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) можно было, как и раньше, только для строительства БАМа и Транссиба. Экологическая экспертиза при этом остается обязательной для любого строительства (кроме магистральной инфраструктуры, например, автотрасс и железных дорог) на всех федеральных ООПТ.

Кроме того, в документ добавили отдельный пункт о невозможности использования закона для возведения объектов социальной и промышленной инфраструктуры на территориях защитных лесов и землях особо охраняемых территорий.